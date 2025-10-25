Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Hakkari'ye Ziyarette Bulundu

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Orgeneral Tokel ve beraberindeki kuvvet komutanları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Ali Çelik, il ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Karşılama töreni sonrası Orgeneral Metin Tokel, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Vali Ali Çelik ve beraberindeki protokol üyeleriyle 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural tarafından karşılanan heyet, burada hatıra fidanı dikimi etkinliğine katıldı. Daha sonra helikopterle Hakkari'ye geçen Tokel ve beraberindeki heyet, valiliği ziyaret etti. Valilik hatıra defterini imzalayan Orgeneral Tokel, Vali Ali Çelik'le bir süre görüştü.