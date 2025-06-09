Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Piyade Yüzbaşı Alper Kalem ile gazi Mustafa Akbulut'un ailelerini ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Piyade Yüzbaşı Alper Kalem ile gazi Mustafa Akbulut'un ailelerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 7 Haziranda Amasya'da ikamet eden şehit ve gazi ailelerine Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Şehidimiz Piyade Yüzbaşı Alper Kalem ile kahraman gazimiz Mustafa Akbulut'un kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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