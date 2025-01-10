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Kara Harp Okulu Teğmenlerinin Disiplin Soruşturmasında Savunmalar Tamamlandı

Kara Harp Okulu Teğmenlerinin Disiplin Soruşturmasında Savunmalar Tamamlandı
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Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin disiplin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin yazılı savunmalar tamamlandı. Teğmenlerin sözlü savunmaları 16 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

(ANKARA) - 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerin yazılı savunmaları tamamlanarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderildi.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında, teğmenlerin YDK'ya sevk edilmesine ilişkin süreç işliyor. Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Avukatlar, imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ekleriyle beraber sundu.

Teğmenler ve avukatları, YDK'nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te sözlü savunmalarını yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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