Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
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Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.
ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.
Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sisli havanın etkisi ile Mardin-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.