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Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
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Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sisli havanın etkisi ile Mardin-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

Kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Güncel

Artuklu, Mardin, kar, Güncel, Haberler

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