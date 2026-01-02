Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aşağı Dumanlı köyünde KOAH hastası 57 yaşındaki Enver A., kar ve tipinin etkisiyle kapalı yolda sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası, sağlık ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
İlçeye bağlı Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan, KOAH, şeker, tansiyon ve böbrek hastalıkları olan 57 yaşındaki Enver A. rahatsızlandı.
Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye biri kar paletli iki ambulans sevk edildi.
Yolu kardan kapanan köye paletli ambulans ile ulaşan sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi yaptı.
Paletli ambulansa alınan hasta, köyün girişindeki sağlık ekiplerine teslim edilerek Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.