Beyaza bürünen Artova ilçesi havadan görüntülendi
Tokat'ın Artova ilçesinde 3 gün süren kar yağışı sonrası ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Bölge, dron ile havadan görüntülendi. Gece hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel