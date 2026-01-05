Haberler

Beyaza bürünen Artova ilçesi havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Artova ilçesi havadan görüntülendi
Tokat'ın Artova ilçesinde 3 gün süren kar yağışı sonrası ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Bölge, dron ile havadan görüntülendi. Gece hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Beyaza bürünen Tokat'ın Artova ilçesi havadan görüntülendi.

İlçede 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Beyaza bürünen ilçe dron ile görüntülendi.

İlçede gece hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 derece olacak.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
