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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde sağlık müdahalesi

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde sağlık müdahalesi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Akdik köyünde rahatsızlanan bir kadın, jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, köydeki kapalı yolları açmak için mücadele ediyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Kentte dünden itibaren yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akdik köyünde rahatsızlanan bir kadının akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik timi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu aşarak köye ulaştı.

Ekiplerce evinden alınan hasta kadın, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Bu arada karla mücadele ekipleri de bölgedeki kapalı köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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