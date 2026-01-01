Haberler

Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Tomarlı köyünde rahatsızlanan Şentürk Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalıştı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye getirildi.

İlçeye bağlı Tomarlı köyünde rahatsızlanan 60 yaşındaki Şentürk Çiftçi'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yolun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.

Arpaçay Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma açılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

Hasta Çiftçi, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
