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Kar nedeniyle kapanan yolda hasta sevk edildi

Kar nedeniyle kapanan yolda hasta sevk edildi
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki kar nedeniyle ulaşıma kapanan bir mahallede hasta, ekipler tarafından ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

Trabzon'da kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin Emirhan mevkisindeki evinde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye, iş makinesi, ambulans ve 2 UMKE aracı yönlendirildi.

İş makinesinin yolu açmasının ardından mahalleye ulaşan ekipler, hastayı ambulansa taşıdı.

Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne nakledilen hasta, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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