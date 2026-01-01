Kastamonu'da yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçlarını ekipler ulaştırdı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastanın ilaçları, Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaştırıldı.

Fındıklı köyünde yaşayan diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın ailesi, biten ilaçların bölgedeki kış şartları nedeniyle temin edilememesi üzerine köy muhtarından yardım istedi.

Durumun Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin'e iletilmesiyle Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Akdan'ın ihtiyacı olan ilaçları temin eden ekipler, zor yolları aşarak köye ulaştı ve ilaçları aileye teslim etti.

Hasta kadının oğlu Mustafa Akdan, böbrek yetmezliği, kalp, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan annesinin düzenli kullanması gereken ilaçlar olduğunu belirterek, "Hava koşullarından dolayı bu ilaçları temin edemedik. İlaçların ulaştırılmasından büyük mutluluk duyduk. Bunları bize ulaştıran kaymakamımıza hem kendim hem köyüm adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.