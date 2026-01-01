Haberler

Kastamonu'da yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçlarını ekipler ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Fındıklı köyünde, kar nedeniyle yolu kapalı olan diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın ilaçları, Özel İdare ekipleri tarafından ulaştırıldı. Aile, kış şartları nedeniyle ilaçları temin edemeyince muhtardan yardım istedi ve ekipler hava koşullarına rağmen ilacı köye teslim etti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastanın ilaçları, Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaştırıldı.

Fındıklı köyünde yaşayan diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın ailesi, biten ilaçların bölgedeki kış şartları nedeniyle temin edilememesi üzerine köy muhtarından yardım istedi.

Durumun Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin'e iletilmesiyle Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Akdan'ın ihtiyacı olan ilaçları temin eden ekipler, zor yolları aşarak köye ulaştı ve ilaçları aileye teslim etti.

Hasta kadının oğlu Mustafa Akdan, böbrek yetmezliği, kalp, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan annesinin düzenli kullanması gereken ilaçlar olduğunu belirterek, "Hava koşullarından dolayı bu ilaçları temin edemedik. İlaçların ulaştırılmasından büyük mutluluk duyduk. Bunları bize ulaştıran kaymakamımıza hem kendim hem köyüm adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü