Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Düğüncüler köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan bebek, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ayrıca, Şirvan ilçesinde karda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.

Düğüncüler köyünde bebek R.E'nin ateşinin çıkması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Köye yönlendirilen sağlık ekibinin kardan kapanan yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

R.E. daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü yolunda 3 kişinin içinde bulunduğu araç karda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmayla yol ulaşıma açılarak araç kurtarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
