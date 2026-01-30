Haberler

Şırnak'ta Kar Altında Kalan Hastaya Jandarma Helikopteriyle Ulaşıldı

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilöz köyünde rahatsızlanan Hiyal Yacan, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapalı olan köyde jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Yeşilöz köyünde rahatsızlanan Hiyal Yacan, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Yeşilöz köyünde yaşayan Ferhan Yacan, eşi Hiyal Yacan'ın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri bölgeye kara yoluyla ulaşamadı. Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın girişimleriyle hava destekli tahliye planlandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan havalanan helikopterle köye ulaşan ekipler, Yacan'ı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hiyal Yacan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
