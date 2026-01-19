Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan Çeltikli köyünde rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın, karla mücadele ekiplerinin çabaları sonucunda hastaneye ulaştırıldı.
İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yolu kardan kapanan merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan 55 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Cemile Melek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan Melek, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.