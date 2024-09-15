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Kapulukaya Baraj Gölü'nde Mahsur Kalan İki Kadın Kurtarıldı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde pikniğe giden iki kadın, teknenin akıntıya kapılması sonucu Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kaldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldılar.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne pikniğe giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle göle açıldı.

Bir süre sonra teknenin akıntıya kapılması sonucu gölde mahsur kalan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Gölde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel

Bahşılı

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