Kaptan Kırdudu Parkta Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürülen Kaptan Kırdudu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise aranıyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu (26), parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.