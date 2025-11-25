Haberler

Kaplan Kaçakçılığı Krizi Derinleşiyor

Güncelleme:
Dünya genelinde son 5 yılda her ay ortalama 9 kaplan kaçakçılık vakasında ele geçirildi. TRAFFIC raporu, küresel kaplan nüfusunun ciddi şekilde azaldığını ve kaçakçılığın arttığını vurguluyor.

KUALA Dünya genelinde son 5 yılda, her ay ortalama 9 kaplan kaçakçılık vakalarına yönelik operasyonlarda ele geçirildi.

Yaban Hayatı Ticaretini İzleme Ağının (TRAFFIC) raporunda, küresel kaplan kaçakçılığı krizinin giderek derinleştiğine işaret edildi.

Raporda, 1900'lü yılların başlarında yaklaşık 100 bin olan küresel kaplan nüfusunun halihazırda 3 bin 700 ila 5 bin 500 seviyesine kadar gerilediği belirtildi.

Uluslararası ölçekte, yaklaşık 50 yıldır süren yaban hayatını koruma çabalarına rağmen kaplan kaçakçılığının arttığı ifade edilen raporda, 2000-2025 yıllarında 3 bin 808 kaplanın yasa dışı ticaretinin yapıldığı, 2020 ile Haziran 2025 arasında ise bu sayının 573 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Raporda, son 5 yılda her ay ortalama 9 kaplanın kaçakçılık vakalarına yönelik operasyonlarda ele geçirildiği ve en fazla kaplan kaçakçılığının ise 2019'da gerçekleştiği bildirildi.

Kaplan kaçakçılığı vakalarında Hindistan'ın başı çektiğinin vurgulandığı raporda, Çin, Endonezya ve Vietnam'ın da kaçaklığın en yaygın olduğu ülkeler arasında yer aldığına işaret edildi.

Raporda, ayrıca, kaplan kaçakçılığında öncelikli müdahale gerektiren bölgeler arasında Hindistan, Bangladeş, Endonezya'nın Açe bölgesi ile Vietnam-Laos sınırının olduğu belirtildi.

Öte yandan, raporda, kaplan kaçakçılığının yanı sıra leopar, ayı ve pangolin gibi tehdit altındaki türlerin de kaçakçılığının yapıldığına dikkat çekildi.

TRAFFIC'in kıdemli yaban hayatı suç analisti ve raporun yazarlarından Ramacandra Wong, rapora dair açıklamasında, "Bu artış hem güçlenen polis çalışmalarını hem de bazı bölgelerde süren ve büyüyen suç faaliyetlerini yansıtıyor. Kaplanlara yönelik küresel talep devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
