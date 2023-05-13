Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaza: 6 kişi yaralandı

EDİRNE'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Kapıkule kara yolunun Kemalköy mevkisinde meydana geldi. Özge Özgün'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği 22 AP 496 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Özge Özgün ile Mükerrem Kuzucu, Makbule Özgün, Perihan Ceylan, Efrin Özgü (2) ve Ecrin Özgün (7), ekipler tarafından araçtan çıkarılıp, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Araçtakilerin, Eskikadın köyündeki bir mevlit programına gittikleri belirtildi.