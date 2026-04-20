Kapıkule'de 33 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 33 milyon 179 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar arasında faturasız elektronik sigaralar, sigara filtreleri, oto parçaları ve ilaçlar bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince risk kriterleri kapsamında kontrol edildi. Detaylı arama ve kontrollerde; faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi, 84 oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü, 2 bin 520 ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin TL olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
