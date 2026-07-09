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Kapıkule'de 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 526 kilo 327 gram uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir tırı Kapıkule Gümrük Sahası'nda X-ray taramasına sevk etti.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla tırda arama yapıldı.

Aramada, dondurulmuş tavuk eti yüklü dorsedeki karton kolilerin içine gizlenmiş vakumlu poşetlerde uyuşturucu bulundu.

Detaylı incelemede 450 pakette toplam 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucunun taşındığı tıra el konulurken, gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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