Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G, M.E, E.R, D.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında 17 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Evinde uyuşturucu ve 2 sikke geçirildi
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ve 2 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği N.K'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 58 gram sentetik uyuşturucu ve tarihi eser niteliğinde 2 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.