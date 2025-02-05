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Kapaklı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde husumetli kişiler arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında vücutlarına kurşun isabet eden V.Ş, M.A. ve Y.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan V.Ş. hayatını kaybetti. M.A. ve Y.E.K'nin tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan A.M.A, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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