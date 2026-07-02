Hayırsever desteğiyle Kapaklı'ya yeni eğitim yatırımı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hayırsever Hüseyin Çakmak tarafından 16 derslikli imam hatip lisesi ile imam hatip ortaokulu yaptırılacak.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Hazine mülkiyetindeki ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 2 bin 447 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile hayırsever Hüseyin Çakmak katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, il genelindeki okul ve derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Devletin imkanları ile hayırseverlerin katkıları sayesinde eğitim yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Soytürk, okul yapımına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Soytürk, yapılacak imam hatip lisesi ve ortaokulunun Kapaklı'ya ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.