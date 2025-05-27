Kapaklı'da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Düzenlendi

Kapaklı'da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' etkinliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, eğitim faaliyetleri ve kurslara katılım hakkında bilgiler verdi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise kursiyer katılımını artırmak için yatırımlar yapacaklarını belirtti.

Kapaklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi ile Kapaklı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, halk eğitim merkezlerinin her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik önemli birer yaygın eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Akman, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 318 kursun açıldığını ve bu kurslarda toplam 7 bin 870 kursiyerin eğitim aldığını belirterek, "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Açık öğretim hizmetlerinden mesleki eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara destek sunduklarını aktaran Akman, şenliğe katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de Kapaklı'nın Trakya genelinde kursiyer katılımı konusunda her zaman ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Kurslara katılımı artırmak istediklerini dile getiren Çetin, kursiyerlerden gelen mekan taleplerini karşılamak adına yatırımlar yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Programa Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Sinan Keşki, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aytaç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.