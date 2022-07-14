Kapadokya'daki müze ve ören yerleri FPV Dron ile görüntülendi

Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sıcak hava balon turları ile at ve ATV arazi aracıyla turlara katılanlar FPV dron ile görüntülendi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı tatilinde 83 bin 766 kişi gezdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 kişi ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.