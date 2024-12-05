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Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

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Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir peribacasının çökme anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir peribacasının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

PERİBACASI ÇÖKTÜ

Nevşehir'in Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir peribacasında gece saatlerinde çökme yaşandı. Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Beldedeki bir otelin yakınında yer alan peribacasında yaşanan çökme, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Uçhisar Belediyesi ekipleri, kopan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırarak alanda temizlik çalışması yaptı.

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkurt:

Dünya harikalar listesinde olan Peribacalarinin hemen dibine Toki büyük binaları dikmiş ve o Peribacalarinin muhteşem görüntüsünü rahatsız etmiş. Taa Çin den Avrupasina kadar turist gelir muhteşem Peribacalarini görüntüsünü seyrederler ve TOKİ bu muhteşem görüntünün içine etmiş..Devlet babadan gereğinin yapılmasını temeni ederim. Peribacalari koruma altına alınsın.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Ülke cenabet 23 yildir cenabet bu ülke asla düzelmeyecek

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Keşke gece vakti yıksalardı kimse görmeden. Milyonlarca yıldır ayakta kalan oluşum 2024 de yıkıldı.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Milyonlarca yıl durmuş, 2024 akp'sinde yıkılmış... Vay anasını sayın seyirciler... Acaba niye yıkılmış?

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Haber YorumlarıTaş:

Altını komple oyuyorlar 1-2 yıl aralıksız, sonra kapatıp eskitme yapıyorlar, ondan sonra alan dan izin alarak tadilat yapacağız diye aaa oda ne bu duvarı açtık arkasından 10 göz oda çıktı hiç haberimiz yoktu diye, sonra seneye hoop otel olmuş… kesin bilgi

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Haber Yorumlarıosman çam:

içini oyup tahrip edersen uçar tabii

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