Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, bölgedeki peribacaları ve doğal oluşumların muhteşem bir beyaz manzaraya bürünmesine sebep oldu. Turistler, kışın bu eşsiz doğal güzelliği keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, bölgedeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının oluşturduğu manzarayı beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde peribacaları arasında masalsı görüntüler ortaya çıktı.

Bazı turistler, Güvercinlik Vadisi'nde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verdi. Vadi yamaçlarında süzülen güvercinler de bölgenin kış manzarasına renk kattı.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vadiler ve peribacalarının sakin görüntüsü dikkati çekti.

Macaristanlı turist Szimonetta Bukta, AA muhabirine, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Kapadokya çok güzel, burayı çok sevdik. Kar altında harika bir manzarası var." dedi.

Zeteny Csöke ise Türkiye'deki gezilerinden çok memnun kaldıklarını, bölgenin tarihi dokusunu beğendiğini kaydetti.

Sinem Bölükbaş da beyaz örtüyle peribacalarının uyumuna hayran kaldığını ifade ederek, "Genellikle yaz mevsiminde geldiğimiz için daha önce hiç kar altında görmemiştim. Karla kaplı manzarası çok güzel." diye konuştu.

