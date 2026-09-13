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KAOS GL soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı

KAOS GL soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alındığı ve 21 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alındığı ve 21 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KAOS GL'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi ile Dernekler Kanunu'nun 30/b maddesi yollamasıyla 32/p maddesi kapsamında yürütülüyor.

Açıklamaya göre, dernek yöneticileri ile internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönettiği iddia edilen 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 8'inin Ankara'da, 5'inin İstanbul'da, 2'sinin İzmir'de, birinin Mersin'de, birinin Afyonkarahisar'da ve birinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Ayrıca çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "toplumun genel ahlakını ve kamu düzenini bozucu nitelikte paylaşımlarda bulunarak müstehcenlik ve fuhuş suçlarını işlediği" iddia edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 6'sının Ankara'da, birinin İstanbul'da, birinin ise Eskişehir'de bulunduğu kaydedildi. Toplam 26 kişi hakkında arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik adli kararlar alınırken gözaltı talimatı da verildi.

KAOS GL'NİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılık ayrıca derneğin internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesine karar verildiğini açıkladı. Yürütülen operasyon kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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