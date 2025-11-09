Kanser Tedavisinde İmmünoterapiler Geri Ödeme Kapsamına Alındı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz Temmuz ayında; tedavi sürecinde vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan şimdiye kadar 16 bin 400 vatandaşımız faydalandı. Bugün itibarıyla 889'u kanser ilacı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamımızda yer alıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına sağlanan ilaçlara ilişkin şunları kaydetti:

