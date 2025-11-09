Haberler

Kanser Tedavisinde İmmünoterapiler Geri Ödeme Kapsamına Alındı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamında olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 16 bin 400 hastanın bu ilaçlardan faydalandığını belirtti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz Temmuz ayında; tedavi sürecinde vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan şimdiye kadar 16 bin 400 vatandaşımız faydalandı. Bugün itibarıyla 889'u kanser ilacı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamımızda yer alıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına sağlanan ilaçlara ilişkin şunları kaydetti:

"Kanserle savaşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz Temmuz ayında; tedavi sürecinde vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan şimdiye kadar 16 bin 400 vatandaşımız faydalandı. Bugün itibarıyla 889'u kanser ilacı olmak üzere toplam 8 bin 715 ilaç geri ödeme kapsamımızda yer alıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
