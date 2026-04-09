Kanser tedavisi gören iki kardeş, 1 saat arayla yaşamını yitirdi

Mardin'in Derik ilçesinde kanser tedavisi gören İlhan (54) ve Bahattin Akti (75) kardeşler, bir saat arayla yaşamlarını yitirdi. Ağabeyler, farklı şehirlerde tedavi gördükleri için ayrı yerlerde defnedileceği bildirildi.

Derik ilçesinin kırsal Düztaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir hastanede 8 yıldır tedavi gören İlhan Akti, dün saat 19.00 sıralarında fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Mersin'deki bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören ağabeyi Bahattin Akti de yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından İlhan Akti'nin cenazesi sabah saatlerinde Viranşehir'de, Bahattin Akti'nin cenazesi ise Mersin'de toprağa verildi.

'AYRI YERLERDE DEFNETMEK ZORUNDA KALDIK'

Ağabeylerini farklı yerlerde defnetmek zorunda kaldıklarını belirten kardeşleri Eşref Akti (53), "Bir anda iki vefat haberi almak bizleri derinden üzdü. Bahattin ağabeyim Mersin'de, İlhan ağabeyim Viranşehir'de tedavi görüyordu. Önce saat 19.00'da İlhan'ın, bir saat sonra da Bahattin'in vefat haberini aldık. Bir anda yıkıldık, ne yapacağımızı bilemedik. Kaderleri aynı güne yazılmış, birbirlerinden ayrı yerlerde defnetmek zorunda kaldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte değişen harita
Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok

İlişki iddiaları yer almıştı! Ece Erken gerçeği açıkladı
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

Uzak Şehir'in Alya'sı da gözaltı listesinde! İşte ilk açıklaması
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı