Kocaeli'de traktörle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörüyle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü.

Balcı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağı havuzundan tankerine su doldurmak için yanaşan İ.Ö, traktörü ve ona bağlı tankerle havuza düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramada İ.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

İ.Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.