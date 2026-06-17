Haberler

Kocaeli'de traktörle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, eski taş ocağı havuzuna su doldurmak isteyen İ.Ö., traktörü ve tankeriyle havuza düşerek hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından bulunan cenaze hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörüyle eski taş ocağı havuzuna düşen kişi öldü.

Balcı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağı havuzundan tankerine su doldurmak için yanaşan İ.Ö, traktörü ve ona bağlı tankerle havuza düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramada İ.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

İ.Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!