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Kandıra'da denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Yasak cumartesi ve pazar günü geçerli olacak.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle Cumartesi günü (04.07.2026) saat 13.00 itibarıyla ve Pazar günü (05.07.2026) tüm gün olacak şekilde Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek tehlikeli ve yasaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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