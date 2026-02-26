Haberler

Kocaeli'de öğrenci servisinin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Selametli Mahallesi Tepeköy mevkisinde kimliği bilinmeyen sürücü idaresindeki öğrenci servisi elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

