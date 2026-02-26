Kocaeli'de öğrenci servisinin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selametli Mahallesi Tepeköy mevkisinde kimliği bilinmeyen sürücü idaresindeki öğrenci servisi elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım