Kandıra'da Karaya Oturan Gemideki Alçı Tahliyesi Başladı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında, 18 Eylül'de karaya oturan Tanzanya bayraklı 81 metre uzunluğundaki 'RAPID' isimli gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bartın'dan Ukrayna'ya giden Tanzanya bayraklı 81 metre uzunluğundaki 2 bin 135 ton alçı yüklü 'RAPID' isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül'de Kandıra ilçesi Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturdu. 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu mürettebat gemide mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, bot, arama-kurtarma timi ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar ve aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, helikopterle 7 mürettebat gemiden alınıp kıyıya çıkarıldı. Etrafına yüzer bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

2 BİN 135 TON ALÇI TAHLİYE EDİLİYOR

Bugün gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye 'SEMA 1' isimli üzerinde vinç bulunan gemi geldi. Vinç ile alçılar gemiye yüklenirken, 2 römorkör ise 'SEMA 1' isimli geminin yanında bekliyor.