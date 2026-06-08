Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde dört katlı bir binanın üçüncü katındaki evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çarşı Mahallesi İsmail Şenoğlu Caddesi'nde dört katlı binanın üçüncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım