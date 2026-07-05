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Kandıra'da 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kovanağzı ve Kerpe plajlarında denize giriş yasağı kaldırıldı. Diğer sahillerde ise elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak sürüyor.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Kovanağzı ve Kerpe plajları vatandaşların kullanımına açıldı.

Kandıra'daki diğer tüm sahillerde ise elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize giriş yasağı devam ediyor.

Vatandaşlardan, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanlarda denize girmeleri isteniyor.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
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