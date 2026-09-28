Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'da son 24 saatte 557 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'ya son 24 saatte üç tekneyle toplam 557 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik birimince basına yapılan açıklamada, son 24 saatte Kuzey Afrika ülkelerinden Gine-Bissau kıyılarından??????? yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıdıkları tespit edilen üç farklı tekneye denizde müdahale edildiği ve toplam 557 kişinin El Hierro'da karaya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, teknelerde 268, 99 ve 190 kişilik gruplar halinde seyahat ederek ???????İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin Senegal, Gambiya, Mali, Gine, Gine-Bissau ve Fildişi Sahili vatandaşları oldukları belirtildi.

Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların olduğu aktarılan açıklamada, sağlık durumu iyi olmayanların hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylülde Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları kıyılarına gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 1700'ü geçtiği görüldü.

Kaynak: AA