Kanarya Adaları halkı, hantavirüs vakası görülen geminin gelmesinden endişeli

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin demirleyeceği Kanarya Adalarının Tenerife kentindeki bir grup vatandaş ve liman çalışanları, protesto gösterileri düzenledi.

Tenerife kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş, geminin gelmesine karşı olduklarını belirterek, Kovid-19 salgını döneminde İspanya'daki ilk vakaların Kanarya Adalarında çıkmasını hatırlatarak "Artık yeter" sloganları attı.

Söz konusu yolcu gemisinin demirleyeceği Tenerife'deki Granadilla de Abona limanının işçileri de kent merkezinde eylem yaptı.

"Limanda güvenlik yok" ve "Protokol olmadan güvenlik olmaz" yazılı pankartlar taşıyan işçiler, limana gelecek yolcu gemisiyle ilgili kendilerine hiçbir sağlık garantisi verilmediğini ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu iddia etti.

Diğer yandan Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti başkan yardımcısı Manuel Dominguez, basına yaptığı açıklamada, yolcu gemisindekilerin havalimanına tahliyesi ve ülkelerine gönderilmelerinde "azami koordinasyon sağlanmasını" talep etti.

Dominguez, geminin 10 Mayıs Pazar sabahı saat 03.00 ile 05.00 arasında gelmesinin öngörüldüğünü, 12 Mayıs salı günü hava ve deniz şartlarının oldukça bozuk olmasının beklendiğini belirterek, tahliyeler için çok kısa bir zamanın olduğunu, uçakların hazır bekletilmesini talep ettiklerini söyledi.

Yolcu gemisindeki hantavirüs vakalarının gelişimi

Arjantin'den 20 Mart'ta yola çıkan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde hantavirüsten dolayı 11 Nisan'da bir kişi ölmüş, 26 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerindeki birer ölümle de toplamda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika'nın batısındaki Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) yönetimi, 3 Mayıs'ta geminin herhangi bir limanına yanaşmasına izin vermemiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ölümler hakkında bilgi verip, gemide analizlerin başlatıldığını duyurmuştu.

DSÖ, 4 Mayıs'ta pandemi riski olmadığını, hantavirüsün endişe edilecek bir durum olmadığını açıklamıştı.

İspanya hükümeti de, 5 Mayıs'ta DSÖ ve diğer ülkelerle görüşmesinin ardından yolcuların tahliyesi için gemiyi kabul edeceğini bildirmişti.

Mevcut durumda 23 farklı ulustan 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'ye doğru yol alıyor.

Şimdiye kadar tespit edilen vakalardan sonra DSÖ, hantavirüsün "Andes" türünün insandan insana bulaşıcı olduğunu belirtmişti.