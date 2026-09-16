Kanarya Adaları açıklarında 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiği, 10'unun kayıp olduğu ve 65'inin kurtarıldığı açıklandı.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Fas kıyılarından çıkıp 5 gündür yolda olan ve Kanarya Adaları'na bağlı Lanzarote Adası'nın 130 kilometre kuzeydoğusunda şişme botla seyahat eden bir grup düzensiz göçmenin bu sabah tespit edildiği duyuruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bottaki düzensiz göçmenlerden 65'ini kurtardığı, 3'ünün denizde cesedine ulaştığı bilgisi verilen haberde, bottaki göçmenlerin, ek olarak 10 yolcunun daha denizde kaybolduğunu İspanyol yetkililere söylediği aktarıldı.

Habere göre, yetkililer, kurtarılan düzensiz göçmenlerin güvenli bir şekilde kıyıya getirildiğini, sağlık durumu kötü olan 17 kişinin hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Balear Adaları'na bir günde 11 tekneyle 168 düzensiz göçmen geldi

Diğer yandan İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları (Mayorka, İbiza, Formentera) kıyılarına da gün içinde 11 küçük tekneyle toplam 168 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak ila 15 Temmuz tarihlerinde düzensiz yollarla ülkeye toplam 14 bin 479 göçmen gelmişti.

Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemindeki rakama (19 bin 222) kıyasla yüzde 24,7'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) gelişler, 30-31 Temmuz'daki kitlesel düzensiz göçmen akını hesaba katılmadan yüzde 149'luk bir artış gösterdi.

Kaynak: AA