Kanada'da Uluslararası Yastık Savaşı Günü Kutlandı
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TORONTO, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen yastık savaşına katılan insanlar, 1 Nisan 2023. Toronto'da Cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Yastık Savaşı Günü etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.
TORONTO, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen yastık savaşına katılan insanlar, 1 Nisan 2023.
Toronto'da Cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Yastık Savaşı Günü etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel