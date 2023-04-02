Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kanada'da Uluslararası Yastık Savaşı Günü Kutlandı

Kanada'da Uluslararası Yastık Savaşı Günü Kutlandı

Güncel Haberler

TORONTO, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen yastık savaşına katılan insanlar, 1 Nisan 2023. Toronto'da Cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Yastık Savaşı Günü etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

TORONTO, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen yastık savaşına katılan insanlar, 1 Nisan 2023.

Toronto'da Cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Yastık Savaşı Günü etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Toronto Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title