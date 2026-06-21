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Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi: Bir imam Müslüman karşıtı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı

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Kanada'nın Victoria kentinde bir imam, cami yakınında aracındayken Müslüman karşıtı sözlü saldırıya uğradı. Saldırgan 'Ülkene geri dön' diye bağırdı. NCCM olayı kınarken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), British Columbia eyaletinin Victoria kentinde bir imamın, caminin yakınlarında Müslüman karşıtı (İslamofobi) saldırıya uğradığını, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

NCCM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada imam Sheikh Ebrahim'in, caminin yakınlarında park halindeki aracında olduğu sırada kapısının zorla açıldığı belirtilerek, saldırganın Müslüman karşıtı sözler sarf ettiği ve "Ülkene geri dön!" diye bağırdığı bildirildi.

İmama yönelik saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ayrıca artan Müslüman karşıtlığının her gün topluluklarımız için oluşturduğu tehlikeyi açıkça gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şaşırtıcı sıklıkla gerçekleşen benzeri olaylara tahammül edilemeyeceğinin altı çizilerek yöneticilere bu şiddete karşı çıkmaları ve Müslüman karşıtlığı konusunda somut adımlar atmaları için çağrı yapıldı.

Olaya ilişkin yetkililerle görüşüldüğü, polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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