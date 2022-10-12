Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da Balıkçılar Alabalık Göçünde Balık Tutuyor

Güncel Haberler

Kanada'da Balıkçılar Alabalık Göçünde Balık Tutuyor

MISSISSAUGA, 12 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga şehrinde balıkçılar, alabalıkların yumurtlama alanlarına göçü sırasında Credit Nehri'nde balık tutuyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

MISSISSAUGA, 12 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga şehrinde balıkçılar, alabalıkların yumurtlama alanlarına göçü sırasında Credit Nehri'nde balık tutuyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ontario Kanada Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title