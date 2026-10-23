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Kanada Başbakanı Carney ve eşi, İstanbul Modern'i Oya Eczacıbaşı'nın eşliğinde gezdi

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Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney, İstanbul Modern'i gezdi. Çifte İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve küratoryal ekip eşlik etti, Carney çifti Türk ve dünya çağdaş sanatından örneklerin sergilendiği galerilerde bilgi aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney, İstanbul Modern'i ziyaret etti.

Müzenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ziyaret sırasında çifte, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müze yönetim kurulu üyeleri ve küratoryal ekip eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Başbakan Carney ve eşi Diana Fox Carney, Türk ve dünya çağdaş sanatından örneklerin sergilendiği müze galerilerini gezerek, küratöryel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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