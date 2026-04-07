Kanada, ABD'nin İran'a tehdidinin ardından tüm tarafları "sivilleri hedef almamaya" çağırdı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin İran'a "ağır saldırılar" düzenlemeye yönelik tehdidinin ardından tüm taraflara "uluslararası hukuka saygı gösterme, sivilleri veya sivil altyapıyı hedef almama" çağrısı yaptı.

CBC News kanalının haberine göre, Carney, Ontario eyaletinde düzenlenen basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carney, "Kanada, bu çatışmada veya diğer her çatışmada, tüm tarafların uluslararası hukuka saygı duymasını beklemektedir. Bu, sivilleri veya sivil altyapıyı hedef almamak anlamına gelmektedir." dedi.

Mevcut savaşın taraflarına da bu sorumluluklara uyma çağrısı yapan Carney, başta savaşı destekleyen açıklamalarından pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Demek istediğimiz, İran'ın hem devlet destekli terörizminin hem de nükleer amaçlarının sona ermesinin arzu edilebilir bir şey olmasıydı. Bu durum hala geçerli." yanıtını verdi.

Trump'ın açıklamaları

Carney'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "ağır saldırılar" düzenleme konusunda tehditlerde bulunmasının ardından geldi.

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.