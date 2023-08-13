Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kan donduran çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Çataklı'yı öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Rabia Çataklı'nın Devrek Devlet Hastanesi'nde muayene esnasında serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu iddia edildi.

Yakınları cinayetlerin işlendiği olay yerinde feryat etti.