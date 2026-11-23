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İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın şu aşamada İran'a yeni saldırılar konusunda henüz nihai kararını vermediği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun henüz nihai bir karar vermeyen Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Washington yönetimi yetkilileriyle görüşen kaynakların, Trump'ın karar alma konusunda isteksiz olduğu izlenimini edindiği de kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü bir anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra İran'a askeri saldırı emri verebileceğini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 19 Kasım'da ABD'nin yıl sonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığını belirtmişti.

İsrail basını, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu yazmıştı.

Buna karşı İsrail ordusunun komuta kademesinin ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan İran'a ilişkin bir adım atılmaması gerektiği ve uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu da aktarılmıştı.

Kaynak: AA