Kamyonun çarptığı cipteki 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR'de hafriyat kamyonunun çarptığı cipteki aynı aileden 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet C.D. kullandığı 26 AC 839 plakalı kamyonla, Emre O. idaresindeki 16 AAP 074 plakalı cipe ardından ise kavşakta bekleyen Zeynep K. yönetimindeki 16 AFL 388 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücülerinden Emre O. ile araçta bulunan annesi E.N.Ü.O. ile babası Z.M.O. yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne, baba ile sürücü Emre O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı