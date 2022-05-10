Kamyonette 9 kilo esrara 1 tutuklama - Haberler

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Kamyonette 9 kilo esrara 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Kamyonette 9 kilo esrara 1 tutuklama

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan kamyonette eğitimli köpekle yapılan aramada, çuvallar içinde 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan kamyonette eğitimli köpekle yapılan aramada, çuvallar içinde 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu, plakası açıklanmayan kamyonette narkotik köpeği kullanarak yapılan aramada, çuvallar içinde 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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