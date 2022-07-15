KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Gazi Atlı(33) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Gazi Atlı(33) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Büklüm köyü yakınlarında meydana geldi. Gönüllü köy korucusu olan Gazi Atlı kullandığı 02 ACL 461 plakalı motosiklet ile önünde ilerleyen Osman Güllü yönetimindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Atlı'yı görenler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk babası Gazi Atlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osman Güllü Güncel Haberler

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