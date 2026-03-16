Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kadın öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde Ati Şimşek'in kullandığı kamyonetin kasasından düşen 56 yaşındaki eşi Habibe Şimşek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ati Şimşek (55) idaresindeki 07 BVF 315 plakalı kamyonet, Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkisinde seyir halindeyken aracın kasa kısmında bulunan eşi Habibe Şimşek (56) düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer