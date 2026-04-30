Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gebze'ye bağlı Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Yasin A. idaresindeki 34 NCR 962 plakalı kamyonet, kavşakta dönüş yapmaya çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AVP 768 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki araç alım satım firmasına ait 3 araca ve bir ağaca çarptı. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü Yasin A. ile otomobildeki D.Y.K. isimli yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı